Saksamaa valitsus: Severodvinski plahvatuse põhjustas tuumaahelreaktsioon

Ettekandes märgitakse, et Venemaa väide, justkui olevat Severodvinski lähistel toimunud võrdlemisi ohutu radioisotoopse toiteallika plahvatus, ei vasta tõele. Saksa valitsuse komisjon uuris juhtunut roheliste partei rahvasaadiku ja keskkonnakomisjoni esimehe Sylvia Kotting-Uhli nõudmisel.

Saksa eksperdid tulid järeldusele, et Arhangelski oblasti polügoonil toimus «avarii kriitilistes tingimustes». Mingis mõttes võib juhtunut pidada väikeseks tuumapommi plahvatuseks, mille põhjustas liiga suurel hulgal tuumamaterjali olemasolu väikeses ruumis, kus leidis aset kontrollimatu ahelreaktsioon.

Saksa valitsuse hinnangul «annab õhus lagunemise tüüpiliste jääkainete puudumine tunnistust nende kinnipidamisest». See aga tähendab, et ükskõik, milline objekt polügoonil ka ei plahvatanud, oli see ilmselt kukkunud Valgesse merre. Selle tulemusena suur hulk radioaktiivset joodi või tseesiumit isoleerus.