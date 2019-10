Norra: Põhja-Atlandil osaleb manöövritel umbes 10 Vene allveelaeva

«Põhja-Atlandil on praegu palju tegevust ning Norra jälgib seda õhu- ja pealveevõimekustega koos teiste NATO riikidega,» ütles Norra relvajõudude pressiesindaja Brynjar Stordal.

Operatsioon peaks kestma kaks kuud. Kahtlustatakse, et ettevõtmise eesmärk on näidata, et Vene sõjalaevad suudavad ähvardada USA idarannikut.