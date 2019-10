Austraalia pelgab sadade koaalade hukkumist metsatulekahjus

Laupäeval arvatavast välgunoolest alanud tulekahju põleb pealinnast Sydneyst umbes 400 kilomeetrit põhjas. Leegid on laastanud rohkem kui 2000 hektarit ning tuletõrjujad pole senini neid kontrolli alla saanud.

«Need koaalad on eriti tähtsad põhjusel, et nad on geneetiliselt väga mitmekesised,» ütles Sue Ashton, kes juhib Port Macquarie koaalahaiglat.