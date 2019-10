Diplomaatide streik sulges Iisraeli saatkonnad kogu maailmas

Streigiotsuse langetasid üheskoos Iisraeli välisministeerium, kaitseministeerium ja ametiühing pärast seda, kui rahandusministeerium muutis oma varasemat seisukohta ja otsustas, et sunnib saadikuid maksma tagasi tuhandeid eurosid, mis neile on tasutud ametikulude kompensatsiooniks.

Saatkonnad suleti täna öösel kell 1 Iisraeli aja järgi – nii suleti näiteks Iisraeli saatkond Helsingis, kus resideerub ka riigi Eesti suursaadik, täna keskööl.

Välisesinduste veebilehtedele on postitatud teade, et seoses rahandusministeeriumi otsusega taganed tänavu juulis sõlmitud kokkuleppest ning muuta ühepoolselt aastakümneid kehtinud reegleid, on saatkonnad olnud sunnitud oma uksed sulgema.

«Ühtegi konsulaarteenust ei pakuta ning kellelgi ei lubata siseneda saatkonda/konsulaati,» seisis teates.

Iisraeli esindusest Helsingis laiali saadetud pressiteates lisati, et streigi põhjuseks on välismaal resideeruvate diplomaatide üha halvenevad töötingimused ja palgad.

Kulud, mille kompenseerimise üle vaieldakse, on väga erinevad, hõlmates näiteks vastuvõtte suursaadiku residentsis, aga ka tarnsporti.

Iisraeli rahandusministeerium on juba pikalt soovinud muuta kulude kompenseerimise tava ning palkade maksustamist, mis oleks valus hoop diplomaatidele ja atašeedele, kes on ammu kurtnud madalate palkade üle. Viimaseks piisaks karikas sai Iisraeli välisesindajatele aga see, et muudatusi soovitakse nüüd rakendada ka tagasiulatuvalt.

«Iisraeli diplomaadid on alati pühendunud püüdlustele edendada Iisraeli tugevust ja vastupidavust. Kahjuks ei jäta rahandusministeeriumi otsus meile muud valikut kui eelmainitud samm, kuna Iisraeli riigi elutähtsaid huvisid on kahjustatud,» seisis diplomaatilise korpuse avalduses. «Me loodame, et kriis lahendatakse nii kiiresti kui võimalik.»