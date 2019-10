Valge Maja peitis Trumpi ja Zelenskõi vestluse olulisi detaile

Väljajäetud osades väitis USA president Donald Trump Vindmani sõnul, et on olemas salvestised, kus endine asepresident Joe Biden arutab Ukraina korruptsiooniga seonduvat, ning Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi mainis otsesõnu energeetikafirmat Burisma Holdings, mille juhatusse kuulus Joe Bideni poeg Hunter Biden.

Kolme tunnistusega kursis oleva inimese sõnul rääkis Vindman, kuidas ta püüdis muuta täpsemaks Valge Maja töötajate tehtud mahakirjutust presidentide kõnest, kuid hoolimata sellest, et osad tema parandused võeti arvesse, jäid kaks eelmainitud kohta ikkagi transkriptsiooni lisamata, kirjutas The New York Times.