Soome kolumnist: lastevaenulik suhtumine pärsib Soomes sündimust

Järven on enda sõnul mures Soome laste ja lastega perede poolt kogetava suhtumise üle.

«Olen arvamusel, et lapsed on osa kogukonnast, mitte ainult ühiskonnast. Seal on suur vahe. Soome hoolitseb ühiskonnana laste eest hästi – on lastehoid, räägitakse lastepuhkuse reformist ja sarnastest asjadest.» Kuid sündimuse määr on ikkagi languses juba mitu aastat.

Järvinen kirjeldas oma blogis soomlaste suhtumist lastesse restoranides ja rongides. Tema kogemuse järgi ei soovita restoranides lapsi tähele panna ning ka rongis vaadatakse kehvasti, kui laps teeb häält. «Lastega pered ei saa väga positiivset tagasisidet restoranis – restoran ei soovi neid kliendiks ja ka teised kliendid ei soovi neid sinna,» kirjutas Järvinen.

Tema hinnangul ei ole lastel Soomes võimalust käituda kui lapsed, kuigi nende puhul on normaalne, et nad teevad häält ja näitavad välja oma tundeid.

Järvineni hinnangul on soomlaste lastevaenulikkuse põhjuseks madal enesehinnang. «See on kuidagi seotud soomlaste madala enesehinnanguga. Meil häbenetakse seda, kui laps teeb natuke häält. Olen oma blogis toonud näite valjust lapsest rongis, kelle vanem üritas selgitada teistele reisijatele, miks ta laps häält teeb.»

Järvineni sõnul ei julge soomlased lasta oma lastel olla lapsed, ja ka võõrad inimesed näitavad oma suhtumist lapse ja ta vanemate suhtes kohe, kui laps on natukenegi märgatav ja kuuldav.

Soomlased ei soovi Järvineni sõnul ka seda, et teised inimesed osaleksid nende laste kasvatamisel. Selline suhtumine pärineb tema sõnul mineviku agraarühiskonnast, kus lapsed pidid olema vaiksed ja mitte tekitama probleeme.

Lastevaenulikkus ei mõjuta Järvineni sõnul aga ainult lapsi, vaid avaldab mõju ka sündivusele. Näiteks kui mõni paar on kahevahel, kas saada lapsi või mitte, siis võib neid mõjutada just ühiskonna suhtumine lastesse.

Järvineni sõnul on paljud arvamusel, et laps piirab vanemate tegutsemisvabadust. «On kurb, et lastel ei lasta olla lapsed.» Pidev negatiivsus on Järvineni hinnangul signaal vanematele, et lastega pered peaksid püsima kodus või olema ühiskonnas märkamatud. Mitmele aktiivsele paarile võib selline mõtteviis olla ahistav ja piirav.