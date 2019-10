Soome majandus jaheneb jätkuvalt

Maailmamajanduse jahenemise tõttu on kõige kehvem just tööstuse olukord. «Enam ei pea ootama, millal langus Soome jõuab,» kommenteeris tööandjate liidu peaökonomist Sami Pakarinen. «Majanduskonjunktuuri tõus aeglustus juba sügisel ning ettevõtete tulevikuprognoosid on suvega võrreldes selgelt nõrgemad.»

Majandusprognoose on alandatud juba pikemat aega. «Soome majanduse areng näib aasta lõpu poole kiiresti aeglustuvat,» lausus Pakarinen. «Majandustsükli nõrgenemine on üha enam nähtav tööhõive puhul. Tööstuse majandustsükkel on juba pöördunud langusesse ning lähikuudel tõenäoliselt hakatakse personali vähendama.»

Eksporditurud kuivavad ettevõtlusbaromeetri hinnangul kokku ning see toob kaasa majanduskasvu stagneerumise. Üle 40 protsendi baromeetrile vastajatest tõdes, et nõudlus ei ole piisav. Ka teenindussektoris on nõudlus varasemast väiksem.

Kõige keerulisemad on tööjõuprobleemid ehituses, kuid seal peaks seis nõudluse vähenedes paranema. «Soome majandus on uues olukorras,» sõnas Pakarinen. «Nii eksport kui ka investeeringud langevad ühel ajal, kasvuprognoose langetatakse veelgi. See ei tõota head riigi majandusele, kuna puudujääk kasvab ja võlakoormus tõuseb kiirelt.» Pakarinen hoiatab, et kõik see võib juhtuda kiiresti, nii et kui on vaja otsuseid teha, võidakse meetmetega hiljaks jääda.