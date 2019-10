Saksa valitsus kiitis heaks paremäärmusluse vastase eelnõu

Kantsler Angela Merkeli kabinet võttis vastu meetmed, mille peaeesmärgiks on relvamüügi ja vihakõne reguleerimine internetis.

Eelnõu jõustumiseks tuleb see heaks kiita veel parlamendis.

«Paremäärmuslikust ekstremismist ja paremäärmuslikust terrorismist lähtuv oht ning nendega kaasnev antisemitism on Saksamaal kõrge ja me ei saa seda liiga palju rõhutada,» ütles Saksa siseminister Horst Seehofer pressikonverentsil.

Seaduse järgi on firmadel nagu Twitter ja Facebook aega 24 tundi Saksa seadusi rikkuvate postituste eemaldamiseks.

Uue seaduse järgi nõutakse politsei informeerimist rassivihale õhutavatest ja tapmisähvarduste postitustest. Sellistel juhtudel on korrakaitsel õigus nõuda platvormidelt ebaseadusliku sisu postitanud kasutaja andmeid.

«See peab olema selge, et internet pole seadusetu tsoon ning kuigi sõnavabadus valitseb digitaalses maailmas samamoodi nagu analoogses maailmas, on sel piirid, kui see rikub kriminaalseadustikku,» ütles justiitsminister Christine Lambrecht.