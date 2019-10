Belgia määratles Hiina akadeemiku võimalikuks julgeolekuohuks

Song on politoloog, kes külastas Belgiat üle kümne aasta ning teda süüdistatakse luuramises Hiina valitsuse heaks, vahendasid Belgia ajalehed De Morgen ja De Standaard.

Õppejõule keelati kaheksaks aastaks sisenemine tervesse Schengeni viisavabasse tsooni, ütlesid allikad. Ülikooli ametnike sõnul on Songi tööleping tühistatud ja Hiina valitsuse rahastatud Konfutsiuse Instituut saab endale uue juhi.

Hiina kultuuri ja keelt õpetavad Konfutsiuse Instituudid on enam kui 150 riigis ja regioonis. Kriitikute sõnul on tegemist Pekingi nõndanimetatud pehme jõuga, mille eesmärk on Hiina poliitilise mõjuvõimu laiendamine.