Pentagon avaldas ISISe liidri tapmiseni viinud operatsioonist video ja fotod

Avaldatud materjali seas on foto Ühendriikide eriüksuslastest lähenemas Süüria loodeosas jalgsi kõrgete müüridega hoonekompleksile, kus Baghdadi redutas.

Pentagon avaldas ka video õhurünnakutest rühmale redupaiga lähedal olnud tundmatutele võitlejatele, kes avasid tule USA eriväelased kohale toonud helikopterite suunas.

Samuti avaldati pildid hoonekompleksist enne ja pärast rünnakut.

Pressibriifingul avaldatud materjali näidanud USA keskväejuhatuse (CENTCOM) ülem merejalaväekindral Kenneth McKenzie ütles, et hoonekompleks tehti operatsiooni järel Ühendriikide lõhkeainega maatasa.

Vaade lennuki kaamerast al-Baghdadi redupaigale. FOTO: AP/Scanpix

Kindral avaldas ööl vastu pühapäeva korraldatud operatsiooni kohta ka paar uut üksikasja.

Tema sõnul hukkus kaks last, mitte kolm, nagu on varem väitnud USA president Donald Trump, siis, kui Baghdadi end hoonekompleksi alla rajatud tunnelisse põgenemise järel õhkis.

McKenzie lisas, et lapsed tundusid olevat alla 12 aasta vanad.

Kindral Kenneth McKenzie. FOTO: Andrew Harnik/AP/Scanpix

Kindralilt küsiti Trumpi väite kohta, et Baghdadi põgenes nuttes ja niutsudes tunnelisse. «Baghdadi elu viimaste sekundite kohta saan öelda järgmist. Ta ronis koos kahe väikse lapsega auku ja lasi end õhku, tema inimesed aga jäid maapinnale,» lausus ta.

McKenzie lisas, et Baghdadi võis vahetult enne surma sellest august ka tule avada.

Lisaks IS-i liidrile ja kahele lapsele tapeti tema redupaigas operatsiooni käigus neli naist ja üks mees, ütles kindral. Naised käitusid tema sõnul ähvardavalt ja kandsid pommivöid.

CENTCOM-i ülema sõnul tapeti ka teadmata arv võitlejaid, kes USA helikopterite pihta tule avasid.

Kahe operatsiooni käigus kinni võetud mehe kohta McKenzie üksikasju ei avaldanud, kuid ütles, et USA väed said hoonekompleksist kätte olulise arvu elektroonikat ja dokumente.

Baghdadi tuvastati tema sõnul DNA-proovide võrdlemise abil. IS-i liidri surnukehalt võetud proove võrreldi temalt 2004. aastal Iraagi vanglas võetud proovidega, sõnas ta.

Baghdadi säilmed lennutati kindrali sõnul tuvastamiseks baasi, kust reid korraldati, ja ta maeti kooskõlas sõjaõigusega 24 tunni jooksul pärast oma surma.

Kindral rääkis ka IS-i liidrit tunnelisse jälitanud Ühendriikide sõjaväe teenistuskoerast, öeldes, et tegemist oli nelja aasta jooksul 50 lahingmissioonil osalenud veteraniga. Koer sai tunnelis vigastada, kuid on nüüd tagasi teenistuses, ütles ta.

McKenzie märkis, et IS on Baghdadi surmast hoolimata endiselt ohtlik.

«Meil pole mingeid illusioone, et see kaob lihtsalt sellepärast, et me tapsime Baghdadi. See jääb,» lausus CENTCOM-i komandör.

Päevaleht Washington Post kirjutas kolmapäeval, et Baghdadi siseringis tegutses kuid informaator, kellelt saadud andmed viisid maailma tagaotsituima mehe tapmiseni.

Baghdadi leiti üles tänu tema lähimasse kaaskonda sulandunud isikule, kirjutas leht. Mees edastas al-Baghdadi liikumise kohta võimudele andmeid mitme kuu vältel.

Agendi rahvust ei ole avalikustatud. Ta pääses aga IS-i liidrile nii lähedale, et sai ameeriklastele tema liikumise kohta detailseid andmeid edastada. Ta aitas Baghdadil liikuda Süürias ühest turvapaigast teise ja saatis tema pereliikmeid, kui nood pidid arsti juurde minema.