USA välisminister lubas suurendada survet vaenulikule Hiinale

Pompeo ütles New Yorgis konservatiivses mõttekojas Hudsoni Instituut esinedes, et peab lähikuudel kõneseeria, milles ta esitab Washingtoni kaebused Hiina suhtes ideoloogiast kaubanduse ning mõjuoperatsioonideni Ühendriikides.

«Täna oleme lõpuks hoomamas seda ulatust, mil määral on Hiina Kommunistlik Partei USA ja meie väärtuste suhtes tõeliselt vaenulik,» lausus USA välisminister.

Ta tõstis esile Hiina võimude tegevust Hongkongi meeleavalduste mahasurumisel ning islamiusuliste uiguuride vangistamisel ja ütles, et Peking püüdleb domineeriva positsiooni poole rahvusvahelisel areenil.

«See ei ole selline tulevik, mida mina tahan...ja see ei ole tulevik, mida tahavad vabadust armastavad inimesed Hiinas,» ütles USA välisminister.

Praegune välisminister ütles aga, et Ühendriigid on liiga kaua Hiinasse leebelt suhtunud lootuses, et riik muutub.