Jeziidist Nobeli rahupreemia laureaat: Baghdadi surm ei taga õiglust

«Me ei taha näha vaid ISIS-e Baghdadi kombel tapmist. Me tahame näha õiglust,» ütles Murad, kes oli 2014. aastal Iraagis kolm kuud IS-i võitlejate seksiori.

Ta ütles ÜRO peakorteris ajakirjanikele, et on rääkinud Baghdadi surmast mitme IS-i terrori üle elanud jeziidiga.

«Okei, see on ainult Baghdadi. Kuidas jääb kõigi ISIS-e võitlejatega? Nende käes on endiselt meie tüdrukud, lapsed. Mis saab nendest tuhandetest jätkuvalt kadunud jeziididest?» vahendas Murad ajakirjanikele nende mõtteid.