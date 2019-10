Boeing: mõrade tõttu on maandatud kuni 50 737NG lennukit

Austraalia lennufirma Qantas teatas, et maandas ühe seda tüüpi lennuki ja kontrollib veel 32. Lennufirma rõhutas, et reisijatel pole põhjust muretsemiseks.

Boeing teatas kuu alguses, et on avastatud probleeme lennuki osisega, mis aitab ühendada tiibasid kerega.

Boeing edastas täna, et mõrad on avastatud vähem kui viiel protsendil tuhandest kontrollitud 737NG lennukist ning need on remondiks maandatud. Boeingu kõneisik ei andnud täpset arvu, kuid viis protsenti tähendaks 50 lennukit.