HRW: CIA toetusega üksused sooritavad Afganistanis sõjakuritegusid

Samuti märgiti raportis, et USA ja Afganistani valitsused peaksid tegema koostööd sõltumatute uurijatega kõikide sõjakuritegude ja inimõiguste rikkumise süüdistuste osas.

Lisaks märgib HRW, et USA valitsus peaks uurima, kas rikkumistega on seotud USA personali ning lõpetama tõsiste rikkumiste eest vastutavate Afganistani jõudude toetamise.

HRW dokumenteeris 2017. aasta lõpust 2019. aasta keskpaigani 14 juhtumit, kus CIA toetusega löögirühmad on pannud toime tõsiseid rikkumisi öiste reidide käigus. Näiteks tappis paramilitaarne üksus Paktia provintsis toimunud reidil 11 meest, kellest kaheksa oli usupüha ajaks koju naasnud.

USA Luure Keskagentuur seadis HRW raporti kahtluse alla, öeldes, et paljud Afganistani erivägede vastu esitatud väited on tõenäoliselt väärad või liialdatud.

«Seoses Talibani vastu operatsioonide võimendamisega on CIA lubanud Afganistani vägedel panna toime julmusi, muuhulgas õigusväliseid tapmisi ning röövimisi,» lauus raporti autor ja HRW Aasia osakonna kaasdirektor Patricia Gossman.

«Juhtum-juhtumi järel on need jõud lihtsalt tulistanud nende vahi all viibivaid inimesi ning allutanud terved kogukonnad öiste reidide ning õigustuseta õhurünnakute alla,» lisas ta.