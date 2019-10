India Jammu ja Kashmiri osariik lakkas eksisteerimast

India keskvalitsus teatas juba augustis kavatsusest jagada Jammu ja Kashmiri osariik kaheks administratiivseks territooriumiks, mida juhitakse otse New Delhist, kui tühistas regiooni autonoomsuse ja viis sinna julgeolekuoperatsiooni raames tuhandeid sõdureid.

India peaminister Narendra Modi ütles täna Gujarati osariigis, et Kashmiri regiooni ootab ees «helge tulevik».

Kashmiri oru geograafiline regioon Himaalaja mäestikus on olnud jagatud India ja Pakistani vahel alates 1947. aastast. Osa regioonist kontrollib ka Hiina. Viimane piiriülene relvakonflikt leidis India ja Pakistani vahel aset tänavu veebruaris.

Augustis kuulutati, et alates 31. oktoobrist jagatakse osariik kaheks India keskvõimule alluvaks liidualaks - Ladakhiks idas Hiina piiril ning Jammu ja Kashmiri liidualaks läänes.

New Delhil on suurem mõjuvõim liidualade juhtimisel kui osariikide administreerimisel. Kokku on Indias nüüd üheksa liiduala ja 28 osariiki.