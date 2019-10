Trump võtab Baghdadi hauda ajanud lambakoera vastu Valges Majas

Trump avalikustas täna, et operatsioonis osalenud sõjaväekoer oli Belgia lambakoer Conan. Varem hoiti tema isikut saladuses, sest selle kaudu võinuks tuvastada operatsiooni läbi viinud eriväeüksuse.

President postitas Twitterisse ka fotomontaaži, kus ta paneb Conanile kaela Aumedalit, mis on USA kõrgeim sõjaline teenetemärk

Pole teada, mis Conanit ees ootab, aga on tähele pandud, et Trump on esimene USA president enam kui saja aasta jooksul, kellel endal koera pole.