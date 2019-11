Islamiriigiga liitunud Hollandi naised taotlesid riigilt abi

Mõlemad võtsid ühendust Hollandi saatkonnaga Türgis. Kahel naisel on kolm last.

«Mõlemad naised on kahtlustatavad terrorismis. Mõlemad on praegu Türgi võimude käes ja ootavad süüdistuse esitamist või väljasaatmist,» lisasid ministrid.

Al-Holi laagris elab 70 000 inimest, kellest suur enamus on naised ja lapsed. Nende seas on näiteks ka Soome kodanikke.

Vene välisminister Sergei Lavrov on avaldanud arvamust, et Euroopa riigid, mis on pakkunud varjupaika inimestele, kellest hiljem said terroristid, peavad nende eest vastutust kandma.