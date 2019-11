Austraalia peaminister lubas peatada «apokalüptilise kliimaaktivismi»

Peaminister Scott Morrison ütles Queenslandi osariigis kaevandusettevõttele, et valitsus püüab leida võimalust jõustada seadus aktivistide vastu, kes tegelevad «sekundaarse boikotiga» või püüavad survestada firmasid loobuma ärist kaevandustööstussektoriga.

Morrisoni sõnavõtud on muutunud üha sõjakamaks pärast ootamatut valimisvõitu mais, mis näitas, et õnnemänguna tundunud tegevusluba hiiglaslikule uuele Queenslandi söekaevandusele tasus and ära.