Valge Maja eksametnik: Ukraina-abi hoiti kinni juurdluse alustamiseks

Enne tunnistuse andmist ametist lahkunud riikliku julgeoleku nõukogu endine ametnik Tim Morrison ütles aga, et tema arvates ei olnud sõjalise abi kinnihoidmises midagi seadusevastast.

«Ma tahaksin selgitada, et ma ei kartnud, et arutusel oli midagi ebaseaduslikku,» ütles Morrison Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi telefonikõne kohta.

Väidetavalt survestas Trump 25. juuli telefonivestluses Zelenskõid uurima oma demokraadist rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunter Bideni äritegevust Ukrainas. Oma tahtmise läbisurumiseks hoidis ta väidetavalt kinni Ukrainale mõeldud sadade miljonite dollarite jagu sõjalist abi.

Trump tänas eile õhtul Morrisoni tehingu seaduslikuks pidamise eest säutsuga: «Aitäh aususe eest, Tim Morrison.»

Morrison kinnitas aga ka USA Ukraina ajutise asjuri William Taylori varasemat tunnistust, et Trump survestas Zelenskõid avalikult teatama, et Bideni ja tema poja suhtes on alustatud korruptsioonijuurdlust.

Morrison ütles uurijatele, et ei tema ega Taylor taibanud, et raha peeti kinni Bideniga seotud gaasifirma Burisma uurimiseks. See selgunud neile alles septembris USA Euroopa Liidu suursaadiku Gordon Sondlandiga vesteldes.

«Ei Tayloril ega mul olnud põhjust arvata, et julgeolekusektori abi kätteandmise tingimuseks võib seada Burisma juurdluse taasavamise, enne kui ma 1. septembril suursaadik Sondlandiga vestlesin,» ütles ta.

Morrison oli kolmapäevani riikliku julgeoleku nõukogu nõunik Venemaa ja Euroopa küsimustes. Valgesse Majja tõi ta toonane riikliku julgeoleku nõunik John Bolton, kes on kritiseerinud teravalt Trumpi Ukraina-varivälispoliitikat ja presidendi ihuadvokaadi Rudy Giuliani osa selle teostamises.

Morrison ütles, et tema eelkäija Fiona Hill, kes on tagandamisjuurdluse raames samuti ütlusi andnud, rääkis talle, et Giuliani ja Sondland püüdsid mõjutada Zelenskõid Burisma juurdlust uuesti avama.

Bolton lahkus ametist septembris ja ka Morrisoni lahkumine oli juba varem teada. Ta rõhutas, et ei soovi tunnistuse seostamist tagasiastumisega.