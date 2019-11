USA demokraat O'Rourke loobus presidendiks kandideerimisest

O'Rourke tõdes, et tema toetus ei ületanud kordagi paari protsenti ja kampaaniarahad on hakanud otsa saama.

«Kuigi seda on raske aktsepteerida, siis mulle on selgeks saanud, et kampaanial pole võimalust edukalt edasi liikuda,» sõnas O'Rourke.