Trumpi sõnul toob tagandamiskatse talle valimistel edu

«Meil ei ole kunagi olnud nii jõulist toetust, kui meil on praegu,» rääkis Trump Tupelo rahvast pilgeni täis staadionil kõneledes.

«Kuid ma võin teile öelda, et vabariiklased on tõeliselt tugevad,» sõnas Trump.

Demokraadid on alustanud esindajatekojas presidendi suhtes tagandamisjuurdlust seoses kahtlustustega, et Trump kuritarvitas oma ametikohta isikliku sisepoliitilise kasu eesmärgil ning kutsus sellega välisriiki sekkuma USA 2020. aasta presidendivalimistesse.

On selgunud ühtlasi, et Trump ja tema lähikondlased on survestanud Ukrainat uurima ka Kiievi võimalikku sekkumist demokraatide kasuks 2016. aasta USA valimiste ajal.