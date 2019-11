USA hoiatas Serbiat Vene õhutõrjesüsteemide hankimise eest

«Meil on loomulikult muresid mitte ainult Venemaa sõjatehnika Serbiasse paigutamise pärast, vaid ka võimaluse pärast, et Serbia võib omandada märkimisväärsed Vene sõjalised süsteemid,» lausus Matthew Palmer Põhja-Makedoonia telekanalile Elsat.

Serbia presidendi Aleksandar Vučići sõnul tahaks tema riik need relvad osta, kuid «ainus viis on see, kui Venemaa need meie juurde jätavad». «Vastasel juhul pole meil vahendeid neid hankida,» lisas ta.