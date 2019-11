Prantsusmaa kliimaaktivistid näppavad raekodadest protestiks Macroni portreid

Prantslaste hulgas on nimelt tärganud ebatavaline keskkonnaliikumine, mis püüab survestada president Emmanuel Macroni kliima kaitsmiseks tõsisemaid samme astuma.

Selleks on aktivistid viinud rohkem kui 130 linnavalitsusest ühekaupa minema presidendi ametlikud portreed. Pildivargad on toimetanud nii Pariisis kui Alpide jalamil.

Mitmel pool on pildivargad kohtu ette jõudnud, mõnele on määratud trahv, teised on aga õigeks mõistetud.