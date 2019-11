Amazonase metsavargad tapsid põliselanikust metsakaitsja

Üks metsatöölistest on kadunud.

Justiitsminister Sérgio Moro ütles Twitteris, et politsei uurib osariigi pealinnast São Luísist 500 kilomeetri kaugusel Arariboia piirkonnas toime pandud mõrva.

«Paulino ja Laercio on oma põhiseaduslikku kohust täitmast keelduva osariigi järjekordsed ohvrid,» ütles keskkonnaorganisatsioon Greenpeace.

Aprillis piirkonda külastanud organisatsiooni Survival International teadlane Sarah Shenker ütles, et Guajajara aitas oma tegevusega kaitsta teisi selle kandi põliselanikke.

«Brasiilia valitsus peab aktsepteerima, et tema kohus on neid maid kaitsa. Kuna nad seda ei tee, nende puudumine sunnib valvureid ise kaitsele asuma, mis on väga raske ja ohtlik töö,» lisas ta.