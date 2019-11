Brasiilia president hoiatas naftareostusega seoses

Brasiilia teatel on jõudnud väike osa kirderanniku naftareostusest muu hulgas Abrolhosi mereparki Bahia osariigis. Abrolhosi merepargis asuvad Brasiilia ühed suurimad korallrahud. Naftat on kogutud ka Santa Barbara saare ümbrusest.

Brasiilia väitel on tegemist Venezuela naftaga, mis on pärit Kreeka lipu all sõitvalt ja kompaniile Delta Tankers Ltd. kuuluvalt tankerilt.