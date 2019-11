USA hinnangul on Hiina tegevus Lõuna-Hiina merel ebaseaduslik

«Hiina pretensioonid Lõuna-Hiina meres on ebaseaduslikud, alusetud ja põhjendamatud,» kirjutati ministeeriumi hinnangus.

Pompeole anti ülesandeks kinnitada liitlastele Aasias, et Ühendriikidel on endiselt oluline roll piirkonnas, kus Hiina on oma sõjalist, majanduslikku ja poliitilist võimu suurendamas.