Prantsuse president tõstatab Hiinas tabuteemad

Hiina välisministeeriumi Euroopa asjade ametnik Zhu Jing ütles, et Hiina valmistas Prantsuse liidrile ette sõbraliku ja sooja vastuvõtu.

Zhu manitses, et inimõiguste küsimuses peaks riikidel olema konstruktiivne dialoog ja nad peaks vältima teineteise kritiseerimist.

«Hongkong ja Xinjiang on Hiina siseasjad. Pole asjakohane neid diplomaatilisse päevakorda lisada,» ütles Zhu.

Hongkongi on juba mitu kuud raputanud demokraatiameelne rahutus. Vägivald lahvatas taas pühapäeval, kui üks noaga relvastatud mees vigastas viit inimest, nende seas demokraatiameelset poliitikut, kellelt hammustati kõrv peast.

Macroni visiidi keskmes on aga Prantsuse ettevõtete ligipääs maailma suuruselt teisele majandusele.

Presidendi nõunik ütles, et Prantsuse firmad ootavad visiidilt umbes 40 lepingu sõlmimist valdkondades nagu põllumajandus, turism, tervishoid ja muu.

Macron on teisipäeval Xi aukülaline teisel Hiina rahvusvahelisel impordiekspol Shanghais. Samal päeval õhtustavad nad koos abikaasade seltsis.

Prantsuse ja Hiina president kohtuvad kolme aasta jooksul kuuendat korda. Varasematel kohtumistel on rõhutatud mitmepoolsuse olulisust USA presidendi Donald Trumpi protektsionismi taustal.

Hiina-Prantsuse dialoog on hädavajalik ajal, mil protektsionism ja ühepoolsus kasvavad, ütles Zhu.

Hongkongi baptistliku ülikooli politoloogia professor Jean-Pierre Cabestan ütles, et USA tariifisõda on tõuganud Hiinat otsima lähedamaid suhteid Prantsusmaa ja teiste Euroopa riikidega.

«Eurooplased oleks naiivsed, kui nad usuvad, et saavad Hiinaga Trumpi vastu ühineda,» hoiatas Cabestan.

Macron on väljendanud muret Hiina suurinvesteeringute pärast Kesk- ja Ida-Euroopas ning hoiatanud, et eurooplaste naiivsus Pekingi osas on kadunud.