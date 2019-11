Türgi saadab vangistatud pühasõdalased tagasi päritoluriiki

Türgi siseminister Soleyman Soylu ütles, et Türgi vanglates on ligi 1200 Islamiriigi võõrvõitlejat ning hiljutise operatsiooni käigus Süüria põhjaosas tabati 287 džihadisti.

«Maailm on küll välja mõeldud uue meetodi. Nad ütlevad, et võtame neilt kodakondsuse, ja las mõistetakse nende üle kohut seal, kus nad on. Meil on võimatu sellega leppida. Me saadame Islamiriigi liikmed nende päritolumaadesse, ükskõik kas neilt on võetud kodakondsus või ei.»