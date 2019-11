Lidl pani liiga innukale töötajale sule sappa

Jeanile esitatud vallandamisteates põhjendas Lidl otsust sellega, et mees tegeles tellimustega, vahetas hinnasilte ja ladus välja kaupa, ilma et oleks end registreerinud tööajana, vahendas El País. Lidli väitel oli tegu tõsise töölepingu rikkumisega ning selle tõendina kasutas firma turvakaamera jäädvustusi, mis kinnitasid ületundide tegemist.

Mees oli töötanud Lidlis alates 2005. aastast ning leiab, et tema vallandamine oli ebaseaduslik. Ta on vaidlustanud poeketi otsuse, väites, et ei ole kohustanud kedagi teist varem tööle tulema ning tööandja ei andnud talle kordagi mõista, et ta ei peaks varem tööle tulema, tagamaks, et poe lahtioleku aega kasutataks efektiivselt.