Austrid ja saun: mida tegi Merkel Berliini müüri langemise ajal?

Enne saunaminekut 9. novembril helistas Merkel oma emale Herlind Kasnerile ja rääkis talle, et Berliinis ringlevad kuuldused, justkui võiks Ida-Saksa kodanikud vabalt piiri ületada. «Vaate ette, ema, täna toimub miskit,» olla ta enne sauna siirdumist ema hoiatanud.

Piiri avanemise esimestel tundidel valitses aga segadus ja vähesed uskusid, et see päriselt tõsi on. «Ma ei saanud päriselt aru, mida ma kuulsin,» ütles Merkel.