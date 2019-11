Boliivia presidenti lennutanud kopter tegi hädamaandumise

Õhujõudude teatel keegi vahejuhtumis viga ei saanud, kuid see suurendas veelgi pingeid riigis, kus on vasakpoolse presidendi vastu nüüdseks juba kaks nädalat meelt avaldatud.

Camacho kutsus laupäeval sõjaväge rahva poolele asuma. Siseminister Carlos Romero ütles esmaspäeval, et valitsusel on sõjaväe vastu täielik usaldus.

Siseminister teatas, et viimase nädala jooksul on Moralese toetajate ja vastaste vahelistes kokkupõrgetes on surma saanud kaks inimest. Rahutustes on võimude andmeil viga saanud 140 inimest.