Ametnik: USA sõdurite arv Süürias püsib stabiilsena allpool 1000 piiri

Trumpi 6. oktoobri teadaanne USA vägede Põhja-Süüriast äratoomisest andis Türgile võimaluse alustada sõjalist pealetungi kurdi vägedele piirkonnas. Ühendriikide kaitseministeerium teatas mõni päev hiljem, et Põhja-Süüriast taanduvad sõdurid lahkuvad riigist sootuks.

Sestsaadik on USA juhtkond otsuse osaliselt tagasi pööranud ja Trump on kiitnud heaks Süüria idaosas Deir Ezzori provintsis kurdide valduses asuvaid naftavälju turvava 200-mehelise väekontingendi tugevdamise lisasõdurite ja tankidega.

Anonüümsust palunud ametniku sõnul on Ühendriikide lisajõud hakanud Deir Ezzori saabuma ning mõned sõdurid on saadetud Süüria põhjaossa kindlustama vägede lahkumist sellest piirkonnast, osa sõdureid aga on lahkunud Süüriast Iraagi põhjaossa.