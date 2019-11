Türgi kohus käskis vabastada kaks tuntud ajakirjanikku

Mõlemad jõudsid karistusest ära kanda umbes kolm aastat ja nad said käsu Türgist mitte lahkuda.

Altan ütles pärast vabanemist oma pereliikmete keskel ajakirjanikele, et võimudel ei olnud algusest peale tema vastu mingeid tõendeid. «Kuidas saab selline kuritegu olla võimalik ja miks ma peaksin midagi sellist toime panama?» küsis ta.

Altan on Türgis tuntud romaanikirjanik ja ajakirjanik, kes on opositsioonilise ajalehe Taraf asutaja. Leht on praeguseks ilmumise lõpetanud.