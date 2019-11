USA kohus käskis Trumpil maksuandmed avaldada

See on hiljutisim areng aastaid kestnud ponnistuses saada kätte Trumpi maksuandmed, mille ta lubas valimiskampaania ajal pärast auditit avalikustada, kuid mida ta nüüd keeldub tegemast.

Apellatsioonikohtu kolm kohtunikku lükkasid tagasi presidendi advokaatide vaidlustuse New Yorgi prokuröri korraldusele, et presidendi raamatupidamisfirma andmed üle annaks.

Föderaalkohtunikud keeldusid võtma positsiooni Trumpi kaitsjate väite osas, et presidendina on ta kriminaaljuurdlustest prii.

«See apellatsioon ei nõua, et me kaaluks kas presidendil on ametis olles kriminaalsüüdistustest ja süüdimõistmisest puutumatus, samuti ei pea me kaaluma kas presidendile võib anda käsu esitada dokumente osariigi kriminaalmenetlustele,» lisasid kohtunikud.