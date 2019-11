Rootsis on tänavu plahvatusi senisest kaks korda rohkem

Tellijale

«See on erakordne tase riigi kohta, millel pole pikka terrorismikogemust või mis pole osaline mingit laadi relvastatud konfliktis,» lausus Rostami uudisteagentuurile TT.

Rootsi Raadio uudistesaade «Ekot» avaldas täna ka statistika, kuhu on kaasatud teated plahvatuse kahtlusest. Selle järgi on plahvatuste ja plahvatuskatsete arv kasvanud sel aastal kogu Rootsis, mitte vaid lõunaregioonis, kuhu kuulub rünnakute rohkuse poolest silma paistev Malmö linn.

Teated võimalikest plahvatustest või plahvatuse katsetest on kasvanud 2019. aasta kolme kvartaliga 173-ni, võrreldes mullu sama perioodi 113 teatega. Kasvanud on näitaja kõigis regioonides peale Stockholmi ning Kesk-Rootsi – esimeses on teadete hulk kahanenud, teises püsinud muutumatuna.