Briti valitsus eitab Venemaa sekkumise raporti varjamist

Mõlema parlamendikoja seadusandjad on väljendanud kahtlust, et valitsus üritab raportit sihilikult varjata.

Johnsoni konservatiivid üritavad kiivalt vältida igasuguseid väiteid selle kohta, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust käivitati ebaausalt. 2016. aasta referendumil hääletasid lahkumise poolt 52 protsenti valijatest.

Brexiti planeerimise eest vastutav minister Michael Gove ütles, et 50-leheküljeline raport, mille koostas julgeolekukomitee, läbib nüüd asjakohaseid menetlusi.

Opositsiooniline Tööpartei on valmis korraldama teise Brexiti-referendumi ja osa väiksemaid erakondi tahavad Brexiti peatada.

Julgeolekukomitee esimees Dominic Grieve, kes on pärast konservatiivsest parteist lahkumist sõltumatu, nimetas valitsuse viivitamist hämmastavaks.

Ülemkoja liige Donald Anderson hoiatas, et põhjendamatud viivitused õõnestavad komitee tööd. «See tekitab valitsuses ja tema ajendites kahtlust,» ütles ta.

Ajaleht The Guardian kirjutas täna, et luureteenistused on raporti avaldamise juba heaks kiitnud.