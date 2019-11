Prantsusmaa hakkab majandusmigrantidele kvoote seadma

Alates tulevast aastast hakkavad ametivõimud tegema tööandjatega koostööd, et tuvastada tööstusi, kus on puudu oskustööjõust, ja võimaldada puudujäägi katmist välismaalaste värbamisega, ütles tööminister Muriel Penicaud.

«Prantsusmaa peab värbama vastavalt oma vajadustele. See on uus lähenemine, mis on sarnane sellele, mida tehakse Kanadas ja Austraalias,» ütles Penicaud telekanalile BFM.

Prantsuse ehitus-, majutus-, toitlustus- ja jaesektor on pikalt kurtnud, et madalapalgalistel töökohtadel on inimestest puudu. Infotehnoloogia- ja tehnikasektoris on vastupidi puudu oskustööjõust.