Meeleheide, džihaad ja mäss: Mali on langemas üha julmemasse verevalamisse

Ajast häirimatult voolab võimas Nigeri jõgi läbi Mali, naised pesevad selle kergelt soolakas vees rõivaid ning kuumusest uimased lehmad tukastavad lähikonnas. See rahumeelne vaatepilt jõe kaldal asuvas Moptis on aga illusioon, sest 150 000 elanikuga linn on langenud süngesse vägivallaspiraali.