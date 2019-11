Freedom House: valitsused kasutavad üha enam mõjutamiseks sotsiaalmeediat

Internetivabadus maailmas langes üheksandat aastat järjest, seisab aruandes. Mõnes riigis kasutavad võimud interneti blokeerimist mõjutusvahendina, teistes rakendatakse propagandaarmeesid, et moonutada teavet sotsiaalmeediaplatvormidel, kirjutati.

«Paljud valitsused arvavad, et sotsiaalmeedias töötab propaganda paremini kui tsensuur,» ütles Freedom House'i juht Mike Abramowitz.

«Võimurid ja populistid üle terve maailma kasutavad ära nii inimloomust kui arvutite algoritme, et valimiskasti juures võita, sõites teerulliga üle reeglitest, mille eesmärk on tagada vabad ja võrdsed valimised,» ütles ta.

Desinformatsiooni levitamine on kõige levinum taktika valimiste õõnestamiseks, kirjutati Freedom House'i 2019. aasta raportis «Freedom on the Net».