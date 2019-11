IBM: näotuvastustehnoloogiat tuleb reguleerida, mitte keelata

Poliitikaloojad peaksid aru saama, et mitte kogu tehnoloogia, mida klassifitseeritakse «näotuvastuseks», pole sama, kirjutas IBM oma kodulehel.

Hirm tehisintellekti rakendamise suhtes näotuvastustehnoloogias on mõistlik, märkis ettevõte.

«Selliste ulatuslike regulatsioonivõrkude kehtestamine võib vägagi tõenäoliselt viia selleni, et jääme ilma selle tehnoloogia - võimalik, et elupäästvatest - hüvedest,» kirjutati.

Näotuvastustehnoloogia kasutamine turvasfääris ning korrakaitse poolt on käivitanud USA-s arutelu, kirjutas AFP.

Mitmed USA linnad nagu San Francisco on keelanud selle tehnoloogia kasutamise valitsuse poolt ning privaatsusaktivistid on kutsunud andma garantiisid süsteemis leiduvate võimalike vigade ja profileerimise vastu.

USA ettevõte Amazon teatas hiljuti, et toetab näotuvastustehnoloogia reguleerimist ning Microsoft teatas mullu, et võtab vastu põhimõtted tehnoloogia kasutamise kohta, et vältida «düstoopilist» tulevikku.