Putin: riigi võimsus kasvatab huvi vene keele vastu

«Praegu aga näeme, et mõnes riigis, millega meil on hakanud taastuma majandus- ja poliitiline koostöö, on tekkinud tegelik vene keele laine. Räägivad, et andke meile õpetajaid ja õpikuid. Kusjuures mitte üksi endise NSV Liidu maades, vaid ka nõndanimetatud kaugvälismaal. Me näeme juba ilmselget huvi,» lisas riigipea.