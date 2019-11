Mehhiko liider soovib koostööd Trumpiga mormoonide veresaunaga seoses

Vähemalt üheksa mormoonikogukonna liiget, nende seas kolm naist ja kuus last, tapeti Mehhiko põhjaosas Ranco de la Mora piirkonnas, mis on uimastiärikate ja muude bandiitide poolest kurikuulus.

Tema sõnul on Mehhiko kartellid muutunud nii mõjuvõimsaks, et «mõnikord vajad sa armeed, et võita armeed.»

«Mehhikol on aeg Ühendriikide abiga alustada SÕDA narkokartellide vastu ja pühkida nad maapinnalt minema. Me ootame üksnes telefonikõnet teie suurepäraselt uuelt presidendilt,» lausus ta.

López Obrador tänas küll Trumpi pakkumise eest, kuid ütles ajakirjanikele, et on vaja kaaluda, milline abi on võimalik, et tagada seejuures Mehhiko suveräänsus.