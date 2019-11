Biden asus Warrenit ründama

Avaldus, mille Biden tegi Pittsburghis ühel rahakogumisüritusel ning samaaegselt avaldas portaalis Medium, on märk Bideni ja Warreni vastasseisu järsust ägenemisest. Mõlemad on demokraatide presidendikandidaadiks pürgijate esirinnas, kuid nad esindavad Demokraatliku Partei toetajaskonna eri tiibu.

Biden vastas sellega Warreni eelmise nädala kriitikanoolele, et tema tervishoiuplaani sarjanud Biden «kandideerib valedel presidendikandidaadi eelvalimisel» ning «kordab vabariiklaste jutupunkte». Warren avaldas oma uue plaani üksikasjad eelmisel nädalal ning sattus kohe oma vastaskandidaatide kriitikarahe ja ajakirjanike küsimustelaviini alla.

Biden viitas teisipäeval Warreni nime nimetamata tema rünnakule ning kritiseeris oma erakonnas neid, kes kandideerivad argumendiga «sa kas oled minuga ühel meelel või sul pole julgust». Biden lisas, et on «minu tee või kiirtee» lähenemine poliitikale on üleolev.