Soome toll kasutas aastaid valesid valuutakursse

«Juhtus arusaamatus,» sõnas Soome tolli tollimisjuht Jarmo Räikkä. «2016. aastal jõustus Euroopa Liidu tolliseaduse artikkel, mille kohaselt hakati kasutama Euroopa Keskpanga kinnitatud valuutakursse. Isikud, kelle ülesandeks oli kursside uuendamine, võtsid need Soome Panga veebilehelt. Arusaamatuse tõttu arvasid nad, et seal olid kirjas Euroopa Keskpanga kursid.»

Vea leidis klient, kes pani tähele seda, et Soome toll ei kasuta Euroopa Keskpanga kinnitatud valuutakursse. «Klient küsis, miks ei kasutata Euroopa Keskpanga ametlikul veebilehel olevaid valuutakursse. See oli üksikjuhtum, mille järel tõdeti, et kasutusel olevas kursinimekirjas ei ole Euroopa Keskpanga kinnitatud kursid.»

Valesti on kurssi arvestatud 25 valuuta puhul, teiste seas on Vene rubla, Rootsi kroon, Hiina renminb ja USA dollar. Tagastavad summad on väiksed, kuid kokku on tagastatav summa 11,5 miljonit eurot.