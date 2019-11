Merkeli parteis tõstab pead äärmuslastega koostööks valmis leer

2018. aasta CDU parteikonverentsil kuulutas Saksamaa kantsler Angela Merkel, et mingisugune koostöö tegemine AfDga ei tule kõne allagi.

CDU Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) juht Markus Söder läks veel sammu kaugemale, öeldes, et isegi kohvitassi ääres lobisemine on välistatud. Merkeli järglane CDU esimehe kohal, Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer omakorda on ähvardanud parteist välja visata igaühe, kes isegi kaalub mõtet teha paremäärmuslastega koostööd.

Tüüringis ja ka teistes Ida-Saksamaa liidumaades, kus AfD on teinud hiljutistel kohalikel valimistel tugeva tulemuse, puhuvad siiski teised tuuled, seda eriti CDU konservatiivsema tiiva liikmete seas. Väärtusliidu (Werteunion) nime all tuntud CDU konservatiivne haru töötab innukalt selle nimel, et liikuda eemale poliitilisest tsentrist, kuhu Merkel on partei juhtinud.

Nüüd on Tüüringis, kus võitis Vasakpartei AfD ja CDU ees, käimas koalitsiooni moodustamine ja selle valguses panid 17 konservatiivset CDU poliitikut teele kirja, milles kutsusid üles valmidusele pidada läbirääkimisi kõigi demokraatlikult valitud parteidega.

Tüüringi maapäeva valimised Vasakpartei (Die Linke) 29,5%, +1,3%

Alternatiiv Saksamaale (AfD) 24%, +13,4%

Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) 22,5%, -11%

Sotsiaaldemokraadid (SPD) 8,5%, -3,9%

Rohelised 5,5%, –0,2%

Vaba Demokraatlik Partei (FDP) 5%, +2,5%

Teised erakonnad 5%, –2,1% Allikas: ARD

Hoolimata sellest, et kirjas ei mainita AfD nimeliselt, on partei esindajad öelnud, et nende hinnangul on mõeldamatu, et ligi veerand Tüüringi valijatest kõnelustel lihtsalt kõrvale jäetakse.

Kirjas siiski rõhutati, et välistatud on võimalus aidata liidumaa etteotsa AfD Tüüringi haru juht Björn Höcke või senine liidumaa peaminister Vasakparteisse kuuluv Bodo Ramelow.

Riigi juudikogukond on reageerinud valuliselt ettepanekule kaasata kõnelustesse AfD.

Saksamaa Juutide Kesknõukogu president Josef Schuster ütles Der Tagesspiegelile, et 17 kirjale alla kirjutanud poliitikut käituvad vastutustundetult.

«Nad aitavad muuta AfD sotsiaalselt vastuvõetavamaks,» lausus ta, lisades, et korra Saksamaa ajaloos on juba tavalised poliitikud käitunud ekslikult ja aidanud võimule paremäärmuslased. «See peaks olema praegustele demokraatidele piisav hoiatus,» sõnas ta.

Sarnaselt Schusterile nimetas CDU peasekretär Paul Ziemiak 17 erakonnakaaslase nõudmist pidada kõnelusi AfDga hullumeelseks.

«CDU seisukoht pole muutunud. Punkt. Teate lõpp,» rõhutas ta.