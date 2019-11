Häirivad fotod: Zimbabwes surevad elevandid massiliselt janusse

Tellijale

See elevant polnud ainuke ohver sama veeaugu ääres. Mõni meeter eemal lebas kahvripühvli korjus – sellegi looma olid kaitseala töötajad aidanud mudast välja, kuid tema oli langenud näljaste lõvide saagiks.

Zimbabwe põhjaosas asuva Mana Poolsi rahvuspargi elevandid, sebrad, jõehobud, impalad, pühvlid ja paljud teised loomad kannatava tõsist toidu- ja veenappust. Rahvuspargi nimi tuleb just neljast veesilmast – «mana» tähendab šona keeles nelja –, mis seal asuvad ja on tavalisel aastal tänu Zambezi jõe üleujutustele vett täis, kuid tänavu on joogikohad kokku kuivanud.