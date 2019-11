6 asja, mis seni meenutavad lõhet kunagise Ida- ja Lääne-Berliini vahel

Euroopa Kosmoseagentuuri astronaudi Andre Kuipersi jäädvustatud fotolt on näha, et valgus endises Ida-Berliinis ja Lääne-Berliinis on jätkuvalt eri tooni.

Kolme kümnendiga, mis on järgnenud Berliini müüri langemisele, on Saksamaa pealinn tasapisi kasvanud jälle tervikuks, mida ei lõhesta betoon ja okastraat. Ometi on rida märke, mis on ajahambale vastu pidanud ja näitavad praegugi, et mitte väga ammu oli linn jagatud selgelt Ida-Berliiniks ja Lääne-Berliiniks.