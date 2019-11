Zelenskõi: Harkivi tehasest tuli kümne aastaga vaid üks tank

«Olen statistikast vapustatud. Tehase direktor ütles meile, et alates 2009. aastast ehitasime teiega vaid ühe tanki, üheainsama tanki Ukraina sõjaväele. Statistika on aga selline, et nõukogude ajal tuli aastas 900 tanki,» ütles Zelenskõi kolmapäeval Harkivis kaitsetööstusnõupidamisel.

Zelenskõi osutas, et kaitsetööstuse ettevõtetel on nelja aasta tagused palgavõlad ja palgad on väga väikesed, talvel aga töötavad inimesed ruumides, kus on 0 kraadi.

President arvas, et peaminister peaks valitsuse ja korrakaitseametkondade esindajad selles küsimuses kokku kutsuma.

«Et me mõistaksime, kes on meil tellija, miks me kellegi jaoks, Tai jaoks tanke teeme, aga Ukraina jaoks mitte. Miks meil on suurepärased lennukid, suurepärased instruktorid, kuid me ei tooda midagi ja miski ei lenda?» arutles ta.