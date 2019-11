Rootsi otsustas kuus islamisti välja saata ja oli seetõttu sunnitud nad hoopis vabastama

Rootsi julgeolekuteenistus (säpo) võttis kevadel vahi alla kuus imaami ja usujuhti, keda süüdistati islamiäärmusluse levitamises ning läinud nädalal langetas valitsus otsuse viis meest Rootsist välja saata, kuuenda puhul oli sama otsus tehtud juba varem. See aga tähendas, et kõik mehed tuli hoopis vabadusse lasta, sest neid ei saa riigist välja saata, kuna päritoluriigis on nende elu ohus.