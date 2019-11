Vabaühendus: Facebooki on tabanud poliitilise valeinformatsiooni laine

Vabaühendus kutsus Facebooki ja teisi sotsiaalmeediaplatvorme kasutama sõltumatute faktikontrollijate abi, et tagada valeväidete parandamine ja anda kasutajatele teada, kui nad on valeinformatsiooniga kokku puutunud. «See on kõige tõhusam lahendus. 2020. aasta valimised on ohus,» ütles Avaazi kampaaniajuht Fadi Quran.